Находящегося в тюрьме P. Diddy обвинили в каннибализме

Бывшая участница группы Making the Band Сара Риверс обвинила рэпера и продюсера P. Diddy (настоящее имя Шон Комбс в каннибализме. Об этом она заявила в документальном фильме о скандальной жизни артиста, передает Radar.

Исполнительница призналась, что P. Diddy откровенно говорил, как хочет «съесть плоть» одного из ее коллег. Отмечается, что все произошло в разгар ссоры, когда Дидди был очень зол.

Помимо этого, Сара раскрыла, что Комбс неоднократно проявлял грубое отношение к ней и другим участникам группы. Одному из них продюсер даже угрожал, что наймет наркозависимого и за 20 долларов заставит его избить парня.

Напомним, 17 сентября 2024 года P. Diddy задержали в Нью-Йорке по подозрению в сексуальном насилии, торговле людьми и рэкете. Даже залог в размере 50 млн долларов и обещание не контактировать с женщинами, кроме родственников, и свидетелями по делу не помогли рэперу выйти на свободу. Рэперу грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы и минимум 15 лет тюрьмы, если его признают виновным.

Ранее стали известны подробности очередного зверского преступления P. Diddy.