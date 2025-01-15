29-летний актер Тимоти Шаламе приехал на красную дорожку на велосипеде. Об этом сообщает зарубежное издание Daily Mail.

В Лондоне состоялась премьера биографического фильма «Совершенный незнакомец» о Бобе Дилане. Мероприятие посетили многие звезды, в том числе и Тимоти, который привлек к себе все внимание. Актер появился на красной дорожке на велосипеде с корзиной зеленого цвета. Для выхода в свет он выбрал белую майку, синюю шелковую рубашку, черный брючный костюм и туфли из лаковой кожи.

Также на ковровой дорожке появилась Моника Барбаро, которая стала партнершей Шаламе по фильму. Она надела черное платье в пол с серебряной брошью. Ее образ дополнил капюшон, который Моника накинула на голову.

Тимоти, сыгравший главную роль, получил высокую оценку своей работы. Он признавался, что ради проекта занимался вокалом.

Ранее фанаты Тимоти Шаламе угрожали ему расправой из-за романа с Кайли Дженнер. Подробности читайте в этой новости.

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