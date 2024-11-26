Актера Леонардо Ди Каприо поздравляют с помолвкой с 26-летней Витторией Черетти. Об этом сообщает зарубежное издание DeuxMoi.

В социальных сетях журнала DeuxMoi появился пост о помолвке актера и модели. Фанатов Леонардо насторожила эта новость, поскольку он зарекомендовал себя как холостяк, строящий кратковременные отношения с молодыми моделями. В последние годы артист придерживался правила «25 и младше», а его нынешней избраннице исполнилось в этом году 26. Несмотря на сомнения, поклонники принялись поздравлять актера с новым статусом.

Отметим, что сам актер не комментировал сообщения о предстоящей помолвке.

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