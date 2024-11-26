«Дела идут не очень хорошо»: Джастин Бибер оказался на грани разорения

Певец Джастин Бибер столкнулся с большими финансовыми проблемами. Из-за того, что он уже давно поставил карьеру на паузу, его состояние резко сократилось. Об этом сообщает RadarOnline со ссылкой на анонимного источника.

Еще в начале 2023 года Бибер перестал давать концерты в связи с обнаружением у него синдрома Рамси Ханта. За почти два года он вышел на сцену только один раз, и ему заплатили баснословный гонорар. Но даже он не спас его положение. Источник отметил — Джастин почти банкрот, и в этом виноваты его безответственность, неврологическое расстройство и нежелание возвращаться к работе.

«Дела Джастина идут не очень хорошо. Без денежного потока он не сможет долго поддерживать свой экстравагантный образ жизни», - рассказал инсайдер.

Спасти свои финансы Бибер сможет, если организует гастрольный тур. Но вряд ли он сумеет его отработать, так как у него случиться паралич лицевого нерва.

Ранее близкие Джастина Бибер выразили беспокойство из-за его затворничества.