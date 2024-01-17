Актера Арнольда Шварценеггера задержали в аэропорту Мюнхена из-за часов. Звезда несколько часов находится в помещение правоохранителей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, а подробности приводит издание Bild.

По данным источника, во всем виноваты слишком дорогие швейцарские часы знаменитости. 17 января Арнольд прилетел в столицу Баварии, чтобы посетить Всемирный климатический саммит в австрийском Кицбюэле. Но пройти таможенный осмотр артист не смог. Полицейские задержали Шварценеггера, а поводом послужил роскошный аксессуар.

«Проблемы возникли из-за часов швейцарской фирмы Audemars Piguet», – говорится в сообщении.

В беседе с сотрудниками полиции актер заявил, что хотел продать дорогостоящие часы на аукционе. Пока больше никакой информации нет. Представители звезды не давали никаких официальных комментариев.

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