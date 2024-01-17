«Мужчины спорят»: как Николь Кидман обманом получала главные роли

Голливудская актриса Николь Кидман призналась, что получала главные роли обманом. Об этом она рассказала в интервью Independent.

По словам звезды, из-за того, что агенты считали ее «слишком высокой», ей приходилось вводить режиссеров в заблуждение перед прослушиваниями, указывая в анкетах рост 178 сантиметров вместо настоящих 180. Она часто слышала в свой адрес фразу о том, что у нее не будет ролей из-за слишком высокого роста. В реальной жизни она также сталкивается с тем, что люди считают ее рост намного ниже, чем есть на самом деле.

«Мужчины спорят о том, насколько высокими должны быть мои каблуки. Всякий раз, когда я выхожу на красную дорожку, мне присылают туфли на очень высокой платформе. Я такая: «Я буду самым высоким человеком — жирафом!» — поделилась Кидман.

Высокий рост любимой совсем не смущает музыканта Кита Урбана. Напомним, что они поженились в 2006 году. Свадьба прошла в Сиднее в окружении родственников и друзей пары, среди которых были Хью Джекман, Деборра-Ли Фернесс, Наоми Уоттс и Баз Лурманн. У Кидман и Урбана есть дети: двое приемных, Изабелла и Коннор, и две дочери, Сандэй Роуз и Фэйт Маргарет.

Ранее мы писали о том, что бывший сосед Брэда Питта назвал его нездоровую привычку. Некоторых поклонников может шокировать информация о голливудском красавце, которого считают одним из самых привлекательных звезд кино.