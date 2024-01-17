Джейсон Пристли решил рассказать, что Брэд Питт не моется по несколько дней. Об этом сообщает Газета.Ru.

По словам Пристли, он некоторое время жил в одной квартире с голливудским актером. Между друзьями было необычное соревнование, которое заключалось в том, кто дольше не будет принимать душ.

Только спустя несколько лет они отказались от этой затеи. По словам звезды сериала «Беверли-Хиллз, 90 210», Питту всегда удавалось выигрывать его в челлендже.

«Не думаю, что он продолжает так делать, но тогда он мог долгое время не принимать душ», — поделился Пристли.

Ранее мы писали о том, что Брэд Питт не приезжает к детям с новой возлюбленной из-за страха перед Джоли. Как сообщали инсайдеры, актер не спешит знакомить избранницу Инес де Рамон с детьми от предыдущего брака. Все из-за того, что Питт не хочет напряженных отношений с бывшей супругой Анджелиной Джоли.