Актер Уилл Смит может потерять половину своего внушительного состояния

Отношения актера Уилла Смита и его супруги Джады Пинкетт-Смит стали одними из самых обсуждаемых в последние несколько дней. Выяснилось, что они расстались уже семь лет назад. Вскрылась еще одна немаловажная подробность — у пары не было брачного контракта, и теперь актер рискует потерять половину своего 350-миллионного состояния.

Со слов супруги Уилла Смита, брачный контракт они не заключали сознательно. Джада не раз говорила о том, что перед свадьбой, состоявшейся в 1997 году, она дала клятву мужу и себе, что ни при каких обстоятельствах с ним не разведется. Поэтому актриса решила, что заключать брачный контракт нет смысла, пишет издание The Sun.

Однако супруги фактически уже не вместе. И теперь многие предполагают, что их брак будет расторгнут официально. В этом случае Уилл Смит должен будет отдать половину своего состояния размером в 175 млн долларов Джаде.

Напомним, в своем интервью Джада Пинкетт-Смит сообщила, что они с мужем пока не собираются разводиться, хоть и уже не живут вместе. «Мы все еще разбираемся с нашими отношениями. Очень тяжело трудимся над ними вместе. Глубоко любим друг друга и собираемся понять, как этот брак может работать», — пояснила она.

Уилл Смит удивился такой искренностью супруги и заявил, что она открылась для него в новом свете.