«Я давала обещание»: жена Уилла Смита съехала от актера еще семь лет назад

Супруга Уилла Смита заявила, что уже семь лет не живет с актером, но разводиться они не собираются. Об этом сообщает People.

«Мы все еще разбираемся с нашими отношениями. Очень тяжело трудимся над ними вместе. Глубоко любим друг друга и собираемся понять, как этот брак может работать», – пояснила Джада Пинкетт-Смит.

При этом пара пока не думает о расторжении брака. Несмотря на разногласия, жена звезды Голливуда уверена, что они смогут пройти любые трудности и в конце концов во всем разобраться.

«Я давала обещание, что у нас никогда не будет причин разводиться. Мы справимся с чем угодно. И я не смогла нарушить это обещание. Я буду рядом с ним, но также позволю ему разобраться во всем этом», – добавила певица.

И, хотя супруги разъехались, они все равно поддерживают общение и остаются хорошими друзьями. К тому же их общие дети вели себя спокойно, узнав о расставании родителей.

Интересно, что несколько лет назад сам Уилл Смит заявлял, что у него с Джадой открытый брак. Тогда же его жена призналась в измене с американским исполнителем Аугусто Алсиной.

Ранее мы писали, что Хью Джекман после развода с супругой рассекретил отношения с певицей Бетти Ху.