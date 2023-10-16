Актер Уилл Смит впервые прокомментировал разрыв с женой Джадой Пинкетт-Смит

Несколько дней назад супруга Уилла Смита Джада Пинкетт-Смит заявила, что уже семь лет не живет с актером, но разводиться они не собираются. Артист также прервал молчание и рассказал, что происходит в их отношениях.

В своем интервью изданию New York Times Уилл Смит рассказал, что был тронут признаниями супруги и раскрыл ее для себя с новой стороны.

Со слов артиста, после разлуки в 2016 году у них появилась «эмоциональная слепота» к Джаде. Но его пробудило недавнее ее интервью, которое стало одним из самым обсуждаемым за последнюю неделю.

«Когда вы были с кем-то более половины своей жизни, наступает своего рода эмоциональная слепота. Вы слишком легко можете утратить чувствительность к их скрытым нюансам и утончённой красоте», — сказал актер.

Смит также добавил, что впервые осознал, что его бывшая возлюбленная более стойкая, умная и сострадательная, чем он предполагал.

Напомним, в своем интервью Джада Пинкетт-Смит сообщила, что они с мужем пока не собираются разводиться, хоть и уже не живут вместе. «Мы все еще разбираемся с нашими отношениями. Очень тяжело трудимся над ними вместе. Глубоко любим друг друга и собираемся понять, как этот брак может работать», — пояснила она.

И, хотя супруги разъехались, они все равно поддерживают общение и остаются хорошими друзьями. К тому же их общие дети вели себя спокойно, узнав о расставании родителей.