Актер Ричард Гир вышел на красную дорожку с женой, которая моложе на 34 года. Кадры с мероприятия были опубликованы в Сети.

В Мадриде прошло мероприятие от журнала ELLE, гостями которого стали Гир с супругой. Для выхода в свет актер выбрал черный костюм, белую рубашку и бабочку. Алехандра Силва отдала предпочтение черному бархатному платью с открытыми плечами от Giorgio Armani.

Супруги не стеснялись своих чувств: они постоянно обнимались, целовались и смотрели друг на друга. Пара впервые вышла в свет после переезда в Мадрид. Актер привез избранницу в Испанию, продав ранчо в Коннектикуте за 10 млн долларов.

Напомним, знаменитости сыграли свадьбу в апреле 2018 года.

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