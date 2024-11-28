Актер Антонио Бандерас вышел в свет с избранницей, которая на 21 год моложе него

Актер Антонио Бандерас впервые за долгое время вышел в свет в компании возлюбленной Николь Кимпель. Знаменитость уже давно счастлив в этих отношениях, несмотря на то, что избранница моложе него на 21 год.

Пару заметили на вечеринке журнала Elle в Мадриде. 64-летний Бандерас позировал фотографам в классическом черном костюме, а Николь — в шелковом платье длины макси. На красной дорожке актер обнимал возлюбленную и улыбался, держа ее за руку.

Отметим, что Антонио начал встречаться с Кимпель еще в 2015 году. После встречи на Каннском кинофестивале они сблизились и со временем осознали, что их связывает не просто дружба. Однако, несмотря на многолетний роман, вести под венец Николь актер не спешит.

К слову, на светском мероприятии Бандерас порадовал поклонников внешним видом. В последнее время его часто критиковали за не ухоженность. Пользователи Сети подчеркивали, что звезда не следит за собой, из-за чего стал выглядеть старше своих лет.

Ранее 55-летняя певица Дженнифер Лопес продемонстрировала фигуру в коротком платье.