18-летнюю дочь Анджелины Джоли заметили с новой прической в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает зарубежное издание HELLO!.

18-летнюю Шайло заметили на парковке у школы хореографии в Лос-Анджелесе. Для выхода в свет девушка выбрала образ в стиле total black, отдав предпочтение толстовке, спортивным штанам и кроссовкам. Ее наряд дополнили объемный рюкзак, серьги и золотое кольцо. Также дочь Джоли сделала короткую стрижку в стиле 90-х.

Известно, что Шайло занимается танцами под руководством Колани Маркса, который высоко оценивает ее способности. Актриса также поддерживает начинания дочки.

«Детям должно быть позволено выражать себя любым способом, которым они пожелают, и никто их не осуждает, потому что это важная часть их роста», — говорила Джоли.

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