Актер Ричард Гир появился с молодой женой на церемонии Goya Awards в Испании. Об этом сообщает зарубежное издание HELLO!.

75-летний Ричард Гир и его 41-летняя супруга стали гостями 39-й церемонии вручения премии Goya Awards. Для выхода в свет актер выбрал классический черный костюм с бабочкой, а его спутница — платье Armani Privé с пышной юбкой.

Выйдя на красную дорожку, актер дал интервью, в котором заявил о счастье. По словам знаменитости, он рад, что узаконил отношения с возлюбленной и решился на переезд в Испанию.

«Самое приятное в Испании — это видеть, как счастлива моя жена. Люди, еда и сама жизнь здесь замечательные. Мы счастливы, как никогда», — высказался он.

Ранее актер Ричард Гир рассказал о жизни в Испании после отъезда из США из-за жены. Подробности читайте в этой новости.

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