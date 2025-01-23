Актер Ричард Гир рассказал о жизни в Испании после отъезда из США из-за жены

Актер Ричард Гир рассказал о своей новой жизни в Европе. Звезда Голливуда принял решение переехать из США в Испанию из-за молодой жены, которая очень хотела вернуться на родину. Об этом сообщает испанский Elle.

Осенью прошлого года американские таблоиды узнали, что Ричард продал свое ранчо в Коннектикуте за 10,75 млн долларов. Оказалось, что он захотел навсегда покинуть США ради жизни в родной стране своей жены. И вот, спустя несколько месяцев, Гир признался — у них с супругой сейчас настоящая идиллия в Европе.

«Мы никогда еще не были настолько счастливы!» - поделился актер.

Ричард подчеркнул, что переезд был очень важен для его жены, так как шесть лет она прожила в Америке и все это время мечтала вернуться в Испанию. Поэтому заботливый муж решил исполнить ее желание.

Сейчас супруги живут в Мадриде в старинном особняке, который они купили за 4 млн долларов. Дом находится в тихом районе, и рядом с ним расположена хорошая школа для детей звезд.

Ранее появилась информация, что Кейт Миддлтон ищет школу для 11-летнего принца Джорджа.