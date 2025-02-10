62-летний Том Круз появился на «Супербоуле» и спровоцировал слухи о пластике

Известный американский актер Том Круз спровоцировал слухи о пластической операции. Об этом пишет издание Daily Mail.

9 февраля в «Цезарь Супердоум» в Новом Орлеане прошел «Супербоул-2025». Во время соревнований был показано видео, в котором артист обращался к командам «Канзас-Сити Чифс» и «Филадельфия Иглз». 62-летняя звезда франшизы «Миссия невыполнима» предстал в черной рубашке и джинсах на фоне экрана, где транслировались кадры со спортсменами.

При этом многие поклонники обратили внимание, что лицо актера заметно изменилось за последнее время: оно стало более «растянутым». Многие не узнали знаменитость, о чем стали писать в соцсетях.

«Это либо нейросеть, либо ботокс, либо операция», — написал один из юзеров.

Другой пользователь допустил, что причиной изменений внешнего вида Круза стали стероиды.

«Мне бы очень хотелось увидеть, как бы он выглядел, если состарился естественным образом», — поделился третий фанат.

Ранее Том Круз рассказал, что терял сознание во время съемок фильма «Миссия невыполнима 8».