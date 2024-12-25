Актер Райан Рейнольдс прервал молчание после скандала с участием Блейк Лайвли

Голливудский актер Райан Рейнольдс нарушил молчание впервые после начала скандала с участием его супруги Блейк Лайвли. Соответствующая публикация появилась в его микроблоге.

На прошлой неделе Блейк подала в суд на Джастина Бальдони, обвинив его в сексуальных домогательствах. В иске артистка обвинила коллегу по картине «Все закончится на нас» в сексуальных домогательствах, которые вызвали у нее «серьезное эмоциональное расстройство». Согласно юридическим документам, Блейк также заявила о создании Бальдони «враждебной рабочей среды, которая чуть не сорвала производство фильма».

Многие звезды публично поддержали Лайвли, а вот ее муж Райан Рейнольдс несколько дней хранил молчание. Недавно он выложил первый с начала скандала пост — общественность восприняла его как комментарий ситуации.

Так, звезда «Дэдпула» посвятил публикацию пожертвованию в благотворительную организацию, с которой они с женой давно сотрудничают. Он добавил, что в настоящий момент Рождество, и это прекрасное время, чтобы делать добрые дела.

«Спасибо за то, что мы делаем такое большое дело, особенно в то время, когда нам действительно непросто», — резюмировал актер.

Ранее Райан Рейнольдс раскрыл личность знаменитости, ставшей крестной всех его детей.