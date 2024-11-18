Райан Рейнольдс раскрыл личность звезды, ставшей крестной всех его детей

Голливудский актер Райан Рейнольдс рассказал, что певица Тейлор Свифт стала крестной матерью его детей. Об этом пишет Deadline.

Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли являются одной из самых «тихих» пар Голливуда. Так, после рождения четвертого ребенка артисты долгое время держали в секрете имя и пол наследника — аналогичная схема действовала и со старшими детьми. Иногда ответы на интересующие вопросы фанатам пары удавалось находить в песнях Свифт — давней подруги супругов. Например, именно она раскрыла имя одной из дочерей Райана и Блейк.

Оказалось, что поп-исполнительница является крестной матерью всех детей Лайвли и Рейнольдса. Этот факт подтвердил и сам Райан журналистам Deadline.

«Это так. Она крестная мать моих детей», — поделился актер.

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс поженились в 2012 году. Через два года у супругов родилась первая дочь Джеймс. В 2016 году они стали родителями девочки Инес, а в 2019-м — дочери Бетти. В конце февраля 2022 года звезды стали родителями в четвертый раз. У них родился сын, которого они назвали Олин.

Ранее Блейк Лайвли показала лицо без макияжа и поделилась секретом объемных губ.