ИХ ШОУБИЗ
Опубликовано 18 ноября 2024, 17:26
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Райан Рейнольдс раскрыл личность звезды, ставшей крестной всех его детей

Актер Райан Рейнольдс заявил, что Тейлор Свифт стала крестной матерью его детей.
Райан Рейнольдс раскрыл личность звезды, ставшей крестной всех его детей

© Evan Agostini/Invision/East News

Голливудский актер Райан Рейнольдс рассказал, что певица Тейлор Свифт стала крестной матерью его детей. Об этом пишет Deadline.

Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли являются одной из самых «тихих» пар Голливуда. Так, после рождения четвертого ребенка артисты долгое время держали в секрете имя и пол наследника — аналогичная схема действовала и со старшими детьми. Иногда ответы на интересующие вопросы фанатам пары удавалось находить в песнях Свифт — давней подруги супругов. Например, именно она раскрыла имя одной из дочерей Райана и Блейк.

Оказалось, что поп-исполнительница является крестной матерью всех детей Лайвли и Рейнольдса. Этот факт подтвердил и сам Райан журналистам Deadline.

«Это так. Она крестная мать моих детей», — поделился актер.

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс поженились в 2012 году. Через два года у супругов родилась первая дочь Джеймс. В 2016 году они стали родителями девочки Инес, а в 2019-м — дочери Бетти. В конце февраля 2022 года звезды стали родителями в четвертый раз. У них родился сын, которого они назвали Олин.

Ранее Блейк Лайвли показала лицо без макияжа и поделилась секретом объемных губ.