Актер Орландо Блум и певица Кэти Перри находятся на грани расставания. Об этом сообщает Page Six.

На данный момент Кэти находится в туре Lifetimes, который начался 23 апреля и продлится до 7 декабря. По информации источника, певица и актер, от которого она родила дочь, решили расстаться. Якобы они объявят о разрыве после окончания тура.

Также инсайдеры назвали причину расставания. Отмечается, что на их союз повлияла неудача нового альбома Кэти и негативные отзывы о туре.

«Кэти была глубоко расстроена после неудачи ее нового альбома. Это очень ее напрягло. Орландо отнесся с пониманием, но это вызвало некоторую напряженность. Все кончено. Они ждут, когда закончится ее тур, чтобы разойтись», — пишет источник.

Примечательно, что в прошлом месяце Орландо в одиночестве провел отпуск в Майами.

Это не первый раз, когда пара переживает кризис. В 2017 году они уже расставались на год. Кэти и Орландо обручились в День святого Валентина в 2019 году, а в августе 2020 года у них родилась дочь Дейзи Дав.

Ранее актер Орландо Блум признался, что ему пришлось сесть на строгую диету ради роли. Подробности читайте в этой новости.

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