Певицу Тейлор Свифт заподозрили в тайной свадьбе с футболистом Трэвисом Келси

Певицу Тейлор Свифт заподозрили в тайной свадьбе. Поклонники артистки уверены, что она вышла замуж за футболиста Трэвиса Келси, с которым встречается с 2023 года. Об этом сообщает Daily Mail.

О том, что Тейлор теперь замужняя женщина, заговорили из-за приглашения на свадьбу друзей вокалистки и спортсмена. Дело в том, что конверт был адресован «Тейлор Келси». Фанаты считают, что певица просто не афишировала событие, но уже успела вступить в брак и даже сменить фамилию.

Впрочем, пока ни Свифт, ни Келси слухи не комментировали. Свой роман они перестали скрывать в сентябре прошлого года. Тогда многие решили, что это пиар-роман. Но спустя несколько месяцев появилась информация, что Трэвис сделал артистке предложение, и она ответила согласием.

Отметим, что не все поклонники футболиста поддерживают его отношения со звездой сцены. Некоторые считают, что она плохо влияет на карьеру спортсмена. Так, из-за Тейлор Трэвис зимой этого года нарушил традицию и проиграл матч, за что его девушку публично освистали на стадионе.

Ранее стало известно, что Блейк Лайвли прекратила общение с Тейлор Свифт.