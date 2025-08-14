Актер Леонардо Ди Каприо признался, что ощущает себя 32-летним

Леонардо Ди Каприо признался, что ощущает себя 32-летним. Слова актера приводит «7Дней.ru».

Пол Андерсон взял интервью у Леонардо, во время которого задал вопрос о личной жизни. Андерсон поинтересовался у актера, состоящего в отношениях с 27-летней моделью, на какой возраст он себя ощущает. Ди Каприо лаконично ответил собеседнику, сумев вызвать у него улыбку.

«Эмоционально — на 32!» — заявил он.

Также 50-летний актер признался, что подвел итоги прожитых дней. По словам Леонардо, он пришел к выводу о важности быть честным с собой.

Напомним, актер состоит в отношениях с 27-летней Витторией Черетти. Их роман начался в 2023 году после знакомства на Каннском фестивале. До встречи с ней Леонардо выбирал спутниц, которые были не старше 25 лет.

По данным СМИ, актер задумывается о свадьбе с Черетти.

