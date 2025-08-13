Подозрительная личность: актер Леонардо Ди Каприо подвергся неожиданному унижению на Ибице

Американский актер Леонардо Ди Каприо попал в неожиданную и неприятную ситуацию на Ибице. Его не узнали сотрудники полиции, которые подвергли звезду унижению, когда тот пытался попасть на частную вечеринку.

Вечеринка проходила на вилле, принадлежащей испанскому актеру и певцу Арону Пиперу. Ее и планировал посетить Леонардо Ки Каприо в компании своей подруги Витторией Черетти.

Однако, когда звезда «Однажды в Голливуде» с девушкой попытались пройти на окружающую резиденцию территорию, их остановили полицейские, которым Лео показался подозрительной личностью.

Актера тут же попросили вывернуть карманы, показать их содержимое, а потом его обыскали. На видео слышно, как Виттория Черетти громко сообщает возлюбленному о том, что ее тоже обыскали, причем довольно тщательно.

Когда Ди Каприо представился, его ко всему прочему попросили предъявить удостоверяющие личность документы. В конечном счете неузнанную голливудскую знаменитость и его подругу отпустили.

В распоряжение издания Daily Mail попало видео произошедшего, сделанное одним из гостей вечеринки. На кадрах видно, как мировая знаменитость стоит растерянный, пока правоохранители проверяют у него документы.

Ранее мы писали о том, что российскую модель Ирину Федотову обокрали, пока она была на вечеринке актера Леонардо Ди Каприо.