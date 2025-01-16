Актер Леонардо Ди Каприо пожертвовал миллион долларов на борьбу с пожарами. Леонардо объявил о пожертвовании в соцсети.

Актер, как и многие звезды, перевел деньги на борьбу с разрушительными пожарами в Лос-Анджелесе. По его словам, в первую очередь средства получат организации на передовой, поскольку им необходима оперативная поддержка.

«Лесные пожары в Лос-Анджелесе разрушают наш город. Я выделяю один миллион долларов в партнерстве с программой быстрого реагирования Rewild для поддержки как неотложных потребностей, так и усилий по восстановлению после пожара», — высказался Леонардо.

Ранее актер Леонардо Ди Каприо с девушкой и отцом сбежали от лесных пожаров на частном самолете. Поклонники артиста осудили его за подобный поступок. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что актриса Ева Лонгория со слезами рассказала про эвакуацию из-за пожаров в США.