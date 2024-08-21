Актер Иэн Маккеллен избежал перелома ребер при падении благодаря костюму толстяка. Об этом сообщает TMZ.

В июне 85-летний актер упал со сцены. В результате падения он сломал запястье и повредил позвонки. Костюм толстяка, который был в это время на нем, помог Иэну избежать более серьезных травм. По словам актера, сценический наряд смягчил удар при падении, благодаря чему его ребра остались целы.

Иэн уточнил, что споткнулся, обходя реквизит. Артист до сих пор не восстановился после инцидента, поэтому старается не выходить из дома.

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