«Знал, что это произойдет»: как Брэд Питт отреагировал на отказ любимой дочери от его фамилии

Актер Брэд Питт отреагировал на официальный отказ его любимой дочери Шайло от фамилии отца. С публичным заявлением он решил не выступать, но его слова передал источник Daily Mail.

По словам информатора, звезда «Однажды в Голливуде» расстроен тем, что наследница довела дело до конца. Но при этом он не винит ее. Брэд уважает выбор Шайло, но не оставляет надежду на то, что им удастся помириться.

«Он знал, что это произойдет, и сейчас он ничего не может с этим поделать. Грустно, но натянутые отношения Брэда с его детьми и Анджелиной теперь для него просто образ жизни. Он уважает решение Шайло. Он любит ее, и что бы ни случилось, он всегда на расстоянии одного телефонного звонка», - отметил источник.

Также сообщается, что Питт открыт для общения со всеми своими детьми. Он хочет вновь наладить с ними связь, восстановить отношения, которые оказались разрушены после развода с Анджелиной Джоли. Но первый шаг актер ждет именно от наследников, сам он идти навстречу не хочет.

Напомним, что Шайло решила отказаться от фамилии отца после 18-летия. Она подала документы, но дело долго не рассматривалось, так как были допущены ошибки в заявлении. Однако в итоге девушка избавилась от приставки «Питт» в своем имени. Теперь она Шайло Джоли.

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