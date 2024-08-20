«Выпала большая честь»: онкобольная Кейт Миддлтон снова появилась на публике вместе с мужем и детьми

В последнее время новой информации о состоянии принцессы Уэльской Кейт Миддлтон, которая проходит курс химиотерапии, пока нет. Однако недавно супруга принца Уильяма снова вышла в свет вместе с мужем и детьми, доказав, что ей становится лучше. Члены королевской семьи посетили фестиваль Gone Wild в Норфолке. Об этом пишет Daily Mail и публикует кадры с мероприятия.

Кейт Миддлтон с принцем Уильямом и их детьми, 11-летним Джорджем, 9-летней Шарлоттой и 6-летним Луи приняли участие в Nerf Wars («Война нерфов» — это игра с участием специальных бластеров и других игрушек, стреляющих пеной). Принцесса Уэльская играла вместе с сыновьями и дочерью.

«Моим трем сыновьям выпала большая честь играть в Nerf Wars с принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и очаровательным принцем Луи. Я в восторге от того, какой незабываемый опыт у нас был», — поделилась руководитель Nerf Parties Джорджина Баррон.

Напомним, 22 марта Кейт Миддлтон рассказала, что сейчас проходит курс профилактической химиотерапии после обнаруженного в результате операции на брюшной полости в январе 2024 года рака. После официального объявления о диагнозе принцесса Уэльская появлялась на публике лишь дважды. В июне жена принца Уильяма приняла участие в параде в Trooping the Colour, а в июле посетила мужской финал Уимблдонского турнира в Великобритании.

Ранее сообщалось о том, что Кейт Миддлтон рассказала, что помогает ей бороться с тяжелой болезнью.