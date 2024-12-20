Актер Джош ОʼКоннор стал главным претендентом на роль Джеймса Бонда. Об этом сообщает зарубежное издание The Hollywood Reporter.

На протяжении многих лет роль Джеймса Бонда играл Дэниел Крейг. После его ухода одним из главных претендентов на роль агента 007 являлся Аарон Тейлор-Джонсон. Однако, по информации источника, теперь создатели сериала рассматривают Джоша.

«Это будет английский актер, который находится на пороге своей настоящей славы, знакомый зрителям, но не слишком, с соблазнительной улыбкой, легко бросающий остроты и обладающий избыточной харизмой», — так продюсеры описали возможного претендента на роль Бонда.

Отметим, что сам актер не комментировал слухи.

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