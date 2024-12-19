Режиссера «Интерстеллара» Кристофера Нолана посвятили в рыцари в Великобритании

Режиссера Кристофера Нолана посвятили в рыцари. Церемония прошла в Великобритании. Об этом сообщает The Independent.

Титул оскароносный кинематографист получил от короля Великобритании Карла III. Также на мероприятии жене Нолана Эмме Томас присвоили титул леди. Комментируя это, женщина отметила, что никогда и не мечтала о подобной чести.

Кристофер же рассказал, что монарх, оказывается, смотрел его фильм «Оппенгеймер». Режиссер подчеркнул, что это стало для него приятной неожиданностью.

«Было очень приятно, что он [король Великобритании] знает о нашей работе, и да, он надеялся, что я восприму это как стимул к большему развитию», - заявил Кристофер Нолан.

Отметим, что титул рыцаря есть лишь у небольшого количества знаменитостей, за счет чего он является более почетным. Его имеют Шон Коннери, Энтони Хопкинс, Бенедикт Камбербэтч, Эдди Редмэйн, Пол Маккартни и Элтон Джон.

Ранее Кристофер Нолан заявил, что начал работу над новым фильмом.