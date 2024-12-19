Звезда «Аноры» Майки Мэдисон рассказала об изучении русского языка для съемок

Американская актриса Майки Мэдисон, звезда фильма Шона Бейкера «Анора», в котором она сыграла вместе с российскими коллегами Марком Эдельштейном и Юрой Борисовым, в интервью журналу Variety рассказала несколько историй о съёмочном процессе. По ее словам, на площадке не было координатора интимных сцен, а русский язык ей пришлось осваивать с нуля.

Мэдисон рассказала, что режиссеры предложили ей самой решить, необходимо ли привлекать специалиста по постановке постельных сцен. Обдумав вопрос, актриса решила, что справится сама — и это будет лучше для вживания в образ персонажа.

«Для главной героини нагота — это своего рода костюм. Она представляет себя в этом образе, потому что это её способ зарабатывать на жизнь. Это просто то, что она должна делать. Я отнеслась к этому так же. Поэтому мне было очень комфортно». — объяснила Майки.

Подобный подход актрисы вызвал бурю неодобрения в соцсетях — пользовательницы со всего света сочли, что разбираются в процессе кинопроизводства не хуже Мэдисон, и заявили, что вопрос о присутствии на площадке интим-постановщика даже не должен ставиться.

Также Майки рассказала об опыте изучения русского языка. Старшие члены ее семьи раньше владели им — но самой Мэдисон пришлось осваивать его с самых азов.

«Русский у Аноры на уровне начальной школы. И я не хотела, чтобы он звучал идеально. Наоборот, чтобы у неё была некая американизированная версия русского», — объясняет актриса.

Фильм «Анора» голливудского режиссеры Шона Бейкера ранее в этом году получил Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля. В центре сюжета — женитьба сына русского олигарха на американской стриптизерше и попытках его семьи препятствовать счастью молодых.

Ранее мы писали о том, что после оглушительного успеха «Аноры» на актера Юру Борисова и его коллег обрушился целый шквал номинаций на различные западные кинопремии.