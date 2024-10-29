«Бесконечная суета»: Джонни Депп высказался о разводе с Эмбер Херд

Голливудский актер Джонни Депп раскрыл свое отношение к бывшей жене Эмбер Херд после скандального развода. Об этом пишет издание Daily Mail.

Во время интервью артист признался, что, несмотря на тяжелые переживания, связанные с громким судебным процессом против Херд, он решил оставить прошлое позади.

«Я могу сидеть здесь прямо сейчас и думать обо всех этих неприятностях, о том, как все были против меня. Но это все бесконечная суета», — поделился Депп.

Звезда «Пиратов Карибского моря» отметил, что в тот период столкнулся со множеством трудностей, однако сумел многому научиться благодаря ним.

«Все, что мы переживаем — будь то снегопад или прогулка с собакой, — чему-то учит. Я ни на кого не держу обиду. У меня нет ресурса, чтобы запасаться ненавистью. Она требует заботы. Зачем тащить этот груз?», — добавил актер.

Напомним, Депп и Херд развелись в 2017 году. Актриса подала на развод, обвинив супруга в физическом насилии. Суд запретил Деппу приближаться к Херд, а тот заявил, что жена хочет нажиться на бракоразводном процессе. Артисты были женаты чуть больше года.

В итоге суд присяжных признал Херд виновной в клевете на Деппа, что она была жертвой домашнего насилия. Присяжные пришли к выводу, что за обвинениями звезды в адрес бывшего мужа стоял злой умысел. Также они постановили, что актриса должна выплатить Деппу 15 миллионов долларов компенсации. При этом актера обязали выплатить Херд компенсацию в размере двух миллионов долларов.

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