Актриса Пенелопа Крус расплакалась из-за трогательной речи мужа Хавьера Бардема. Кадры с открытия кинофестиваля в Сан-Себастьяно были опубликованы в Сети.

В Сан-Себастьяно состоялось открытие кинофестиваля. Мероприятие посетили многие звезды, в том числе и Пенелопа с мужем. Хавьер поднялся на сцену, чтобы забрать награду за профессиональные достижения. Бардем поблагодарил родных за поддержку и особенно выделил супругу. Актер признался в любви Крус и отметил ее вклад в семью.

«Я хочу выразить глубокую признательность женщине, которую я люблю и с которой прожил жизнь. За то, какой ты человек, за то, как ты несешь ответственность за жизни наших детей, твоей семьи, твоей матери, твоих друзей и множества людей, которых ты не знаешь лично, но за которых переживаешь и о которых заботишься», — высказался артист.

Также Хавьер добавил, что посвящает награду детям.

На кадрах, опубликованных в Сети, заметно, что актриса не смогла сдержать слез во время обращения мужа.

Напомним, что артисты сыграли свадьбу в 2010 году.

Ранее Пенелопа Крус появилась на публике в платье и кепке и столкнулась с критикой. Подробности читайте в этой новости.