«Не знал, люблю ли ребенка»: Брэдли Купер шокировал фанатов заявлением о дочери

Голливудский актер Брэдли Купер высказался о своей дочери Леа от модели Ирины Шейк. Об этом пишет издание US Magazine.

Одним из образцовых отцов в Голливуде по праву можно назвать Купера. Несмотря на тяжелый рабочий график, артист умудряется уделять много времени своей наследнице, делать различные подарки и даже снимать ее в кино. Он признавался, что делает все возможное для того, дочь чувствовала себя любимой. При этом недавно Купер шокировал поклонников неожиданным заявлением о Леа.

«Первые месяцев восемь я даже не знал, люблю ли я вообще этого ребенка. Но потом она начала меняться, подрастать — и вдруг все изменилось. Когда-то раньше я задавал себе вопрос, что было бы, если ее жизни кто-то угрожал, готов ли я был бы умереть за нее?», — высказался актер.

Купер отметил, что сейчас без сомнений отдал жизнь за дочь, если бы это потребовалось. Он также отметил, что наследница является «якорем», который помогает ему двигаться дальше.

Ранее сообщалось, что Брэдли Купер прервал пресс-конференцию из-за неотложного звонка из школы дочери Леи.