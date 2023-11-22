Актер Брэд Питт ответил на грубые высказывания приемного сына. Об этом сообщает Kp.ru со ссылкой на зарубежное издание The Sun.

В Сети появилась фраза наследника Питта, который резко обратился к нему в День отца. Пакс назвал актера «ужасным и презренным человеком», который превратил жизнь семьи «в постоянный ад». Узнав об этом, Брэд решил ответить приемному сыну.

В первую очередь, артист назвал его слова «депрессивной клеветой». Кроме того, друзья Питта отметили, что его публичное молчание — знак уважения к семье, несмотря на конфликт.

«Прискорбно видеть, что Брэда изображают как плохого человека, хотя это далеко от правды», — заявили в окружении актера.

Ранее мы писали о том, что сын Брэда Питта назвал его «засранцем мирового класса» после избиения Анджелины Джоли. Подробности смотрите в этой статье.

Также сообщалось о том, что 59-летний актер Брэд Питт официально подтвердил роман с Инес Де Рамон.