Сын Брэда Питта назвал его ужасным человеком после избиения Анджелины Джоли. Об этом сообщает StarHit со ссылкой на зарубежное издание Page Six.

В 2016 году между звездной парой произошел конфликт, во время которого за Джоли заступился старший сын Мэддокс. В порыве гнева актер начал бить ребенка, которого пыталась оттащить мать. Семейная потасовка привела к тому, что звезда фильма «Лара Крофт» упала и повредила спину и локоть.

«Питт душил одного из детей, другого ударил по лицу. Малыши умоляли Питта остановиться. Они все были напуганы», — сообщали адвокаты Анджелины.

В 2020 году в Сети появилась фраза Пакса, который резко обратился к Питту в День отца.

«С Днем отца, засранец мирового класса! Ты снова и снова доказываешь, что ты ужасный и презренный человек», — высказался приемный сын актера.

Также он отметил, что дети «дрожат от страха», когда Питт находится рядом. По словам подростка, актер превратил жизнь семьи «в постоянный ад».

Отмечается, что представители Брэда опровергают слова Джоли и детей.

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