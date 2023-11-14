59-летний актер Брэд Питт официально подтвердил роман с Инес Де Рамон. Об этом сообщает StarHit со ссылкой на зарубежное издание Page Six.

Брэд Питт давно не скрывает роман с фитнес-тренером Инес Де Рамон. Однако до сих пор никто не верил в серьезность намерений актера.

Как выяснилось, Питт представил друзьям Инес как свою девушку. Окружение артиста уверяет, что это — «первые настоящие отношения Брэда» после расставания с экс-супругой. Кроме того, инсайдеры отметили, что артист находится в хорошей форме, поскольку Инес делает его счастливым: благодаря избраннице он сумел оправиться после развода с Анджелиной Джоли.

В ноябре 2023 года пара впервые вышла в свет. Знаменитости не скрывали своих чувств и «были очень нежны друг с другом».

Напомним, что о романе актера и фитнес-тренера стало известно осенью 2022 года. Тогда сотрудники СМИ заметили пару на музыкальном концерте.

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