Актер Брэд Питт отказался воспитывать детей Джоли: перестал настаивать на опеке

Брэд Питт отказался от совместной опеки над детьми в пользу Анджелины Джоли. Актер устал от многолетних разбирательств. Об этом сообщает Daily Mail.

Звезда «Бойцовского клуба» изначально стремился к соглашению о разделении ответственности за воспитание детей в рамках формата «50/50». Однако, недавно Питт изменил свое решение и отказался от этой идеи. Таким образом, судебное противостояние между голливудскими актерами, возможно, завершится уже этим летом.

Отмечается, что на решение Питта могло повлиять совершеннолетие почти всех детей. Кроме того, многие из них заняли свою позицию в конфликте матери и отца.

Напомним, что брак звезд Голливуда получил название «Бранджелина». Актеры развелись в 2016 году, а после Джоли говорила, что супруг применял к ней физическое насилие. Все это было на глазах у детей, а один из них даже пострадал.

Экс-пара является родителями сыновей Мэддокса Шивана, Пакса Тьена и Нокса Леона, а также дочерей Захары Марли, Шайло Нувель и Вивьен Маршелин.

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