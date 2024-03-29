Определились с позицией: кто из детей Брэда Питта встал на его сторону в конфликте с Джоли

Дети Питта и Джоли выбрали, кого из родителей поддержат во время конфликта. Бывшие супруги все никак не могут договориться после развода, хотя прошло уже много лет. О подробностях сообщает «7Дней.ru».

Долгое время часть из наследников колебалась с принятием непростого для них решения. Но теперь, похоже, уже все шестеро определились со своей позицией. Инсайдер сообщил об этом в разговоре с журналистами.

Первым, что было вполне естественно, решение принял 22-летний сын Джоли и Питта — Мэддокс. Ведь к моменту объявления о начале бракоразводного процесса, что произошло после печально знаменитой сцены в самолете, на котором супруги с детьми возвращались из Франции, ему было уже 16 лет. И он, решив, что как старший мужчина в семье он должен защищать свою мать, встал на ее сторону. Мэддокс не только заявил интервьюировавшим его во время учебы в университете в Корее, что больше не поддерживает с отцом никаких контактов, но и в ходе бракоразводного процесса дал показания против актера.

Вслед за Мэддоксом определился со своим местом в конфликте Анджелины и Брэда его младший брат Пакс Тьен, которому прошлой осенью исполнилось 20 лет. В ноябре 2023-го в Сети было опубликовано его громкое «поздравление» Брэду по случаю Дня отца. Пакс Тьен назвал своего родителя тогда «мерзавцем мирового класса» и «ужасным, подлым человеком».

Следующей свое отношение к Питту публично продемонстрировала приемная дочь Анджелины и Брэда — Захара, которой недавно исполнилось 19. Минувшей осенью девушка, которая учится сейчас в колледже в Балтиморе, во время церемонии принятия в студенческое братство, публично отреклась от фамилии отца.

Теперь пришла очередь старшей из двух биологических дочерей — Шайло — решить, на чьей она стороне. И она, в отличие от Захары, пожелала поддержать отца. Более того, как стало недавно известно, она решила съехать из дома матери, где до этого момента жила вместе с младшими биологическими детьми бывших супругов — близнецами Ноксом и Вивьен. Шайло объявила, что переезжает к отцу. По словам инсайдера, ее решение осталось неизменным, хотя Анджелина попыталась оказать на нее давление. Известно, что из шестерых детей семьи она всегда была больше всех привязана к Питту. К тому же именно Шайло, как утверждает источник, обладает самым независимым характером и ею невозможно манипулировать. А вот 15-летние Нокс и Вивьен только думают над тем, чью сторону они будут принимать.

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