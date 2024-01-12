Брэд Питт не приезжает к детям с новой возлюбленной из-за страха перед Джоли

Актер Брэд Питт не приезжает к детям с новой возлюбленной из-за страха перед Анджелиной Джоли. Об этом сообщает The Voice со ссылкой на зарубежное издание RADARONLINE.

После развода Брэд обрел счастье с дизайнером украшений Инес де Рамон. Избранница актера младше его почти в два раза, однако разница в возрасте не стала препятствием для их романа. Примечательно, что именно с Инес Брэд отметил 60-летие в Париже.

Несмотря на серьезные намерения, Питт не спешит знакомить избранницу с детьми. Как выяснилось, актер не хочет провоцировать скандал с бывшей женой. Отмечается, что после расставания экс-супруги так и не смогли наладить отношения.

«Он ходит по грани, когда дело доходит до того, чтобы познакомить детей с новой девушкой. Осторожность обусловлена желанием избежать напряженности в отношениях с Энджи», — сообщил инсайдер.

Ранее актриса Анджелина Джоли призналась, что мечтает переехать из Голливуда в Камбоджу. Подробности смотрите в этой статье.