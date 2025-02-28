Агент Жерара Депардье прокомментировал сообщения о долге актера по микрозаймам в РФ

Агент Жерара Депардье Арно Фрилле не подтвердил новости о том, что актер стал жертвой мошенников в РФ. Его слова приводит издание «Звезда».

«Это все неправда, это все ложь, я не знаю, откуда эта история появилась. Это все какая-то креативная новость», — поделился представитель знаменитости.

Ранее в СМИ распространилась информация, что мошенники якобы оформили микрозайм на российский паспорт Жерара Депардье. Уточнялось, что аферисты из Воронежа отправили в микрофинансовую организацию данные документа артиста еще в феврале прошлого года. Журналисты выяснили, что французский актер задолжал 5 тысяч рублей, не считая процентов, одобрившей микрозаем фирме.

Жерар Депардье получил паспорт РФ в 2013 году, после того как обвинил власти Франции в налоговом «грабеже» — актер раскрыл, что должен отдавать в виде налогов до 75% своего дохода. В 2018 году выяснилось, что артист остался должен бюджету Саранска, где он зарегистрировался по месту жительства, однако позже УФНС России по Республике Мордовия признало долг ошибкой.

Перед этим стало известно, что Жерара Депардье могут исключить из Союза кинематографистов России за неуплату членских взносов.