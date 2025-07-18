«Сжимал голову, заламывал руки, бил по лицу и голове»: «девушка Бонда» Дениз Ричардс обвинила мужа в избиениях

Актриса Дениз Ричардс обвинила второго мужа Аарона Файперса в домашнем насилии. Звезда фильма «И целого мира мало» заявила, что на протяжении долгого времени супруг избивал ее и изводил эмоционально. Об этом сообщает TMZ.

В социальных сетях Дениз опубликовала фото с синяком под глазом в качестве доказательства, что Аарон действительно поднимал на нее руку. Актриса утверждает – еще до расставания муж бил ее, из-за чего она боялась за свою жизнь. Однако Ричардс до последнего не уходила от него и боролась за отношения.

«Аарон часто жестоко душил меня, сильно сжимал мою голову обеими руками, заламывал мне руки, бил меня по лицу и голове, бил меня головой о вешалку для полотенец в ванной, угрожал убить меня, прижимал меня коленом к полу до такой степени, что мне приходилось умолять его слезть с меня, чтобы он не убил меня, взламывал мой ноутбук и телефон и скачивал все мои сообщения», - рассказала Дениз.