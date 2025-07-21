Четыре квартиры и два дома: как будет делить имущество Михаил Ефремов в случае развода с женой

Адвокат Жорин объяснил, как поделят имущество Ефремова в случае развода. Об этом стало известно «Страстям».

Сегодня СМИ написали о разладе в семье недавно освободившегося Михаила Ефремова. Якобы, артист планирует развестись с женой Софьей Кругликовой. Вместе они прожили 23 года. Журналисты сообщали, что актер не хочет шумихи, поэтому с разводом хочет повременить несмотря на то, что уже не живет вместе с супругой.

Известно, что у Ефремова внушительное количество недвижимости. Он владеет квартирой в центре Москвы площадью 150 кв.м., еще одна квартира досталась актеру от матери. Пока Ефремов был в колонии, по наследству ему отошли еще два жилья — пятикомнатная квартира на Тверской и половина квартиры на Олимпийском проспекте.

Есть у Ефремова и дома — один из них находится в Юрмале и простаивает из-за санкций. Второй — в Подмосковье, подбором и покупкой этого дома занималась жена артиста Софья Кругликова.

По словам адвоката Сергея Жорина, процедура раздела имущества при разводе стандартная — но только в случае, если не было брачного договора.

«Если не было брачного договора, то имущество, приобретенное в период брака, делится пополам. Сюда не входит имущество, которое было подарено, было получено по наследству. Также делятся поровну пассивы: займы и кредиты», — объяснил он.

Ранее мы писали о том, что близкие Ефремова раскрыли правду о его разводе с женой.