78-летнего певца Элтона Джона засняли на яхте после ухудшения здоровья. Об этом сообщает RadarOnline.com.

Певец испытывает проблемы со здоровьем. Он перенес операцию по замене тазобедренного сустава, едва не потерял зрение из-за тяжелой глазной инфекции. Также у него был выявлен рак простаты.

На днях Элтона засняли во Франции на яхте с сыновьями. По информации источника, музыкант выглядел немощным и с трудом передвигался.

Также к семье присоединились друзья знаменитости.

Напомним, Элтон в прошлом году потерял зрение на правом глазу после заражения инфекцией во время отпуска во Франции. На сегодняшний день его левый глаз «не в лучшем состоянии».

«Летом я боролся с тяжелой глазной инфекцией, которая, к сожалению, оставила меня с ограниченным зрением – только на одном глазу», — писал артист в соцсети.

