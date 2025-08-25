Кейт Миддлтон не просто так осветлила волосы: тайный смысл нового образа принцессы

Совместное появление принца Уильяма и Кейт Миддлтон с детьми на воскресной службе в Шотландии стало первым за долгое время семейным выходом. Особое внимание привлек кардинально новый образ принцессы Уэльской, сменившей каштановый цвет волос на светлый оттенок.

Эксперты решили, что цвет волос женщины символизирует единство королевской семьи, столкнувшейся со скандалами. Тем более, что на мероприятии также присутствовали король Карл III, королева Камилла и принцесса Анна.

По данным источников, близких к дворцу, осветление волос Кейт — это сезонная перемена, вызванная активным солнцем. Однако в текущей ситуации даже эта деталь приобрела особое значение, пишет mk.ru.

Королевский эксперт Дункан Ларкомб заявил, что отношения между братьями Уильямом и Гарри находятся на худшей за все время точке. По его словам, череда публичных скандалов нанесла семье глубокие раны.

«Их интервью с Опрой Уинфри стало первым большим ударом, потому что оно показало, что Гарри и Меган были готовы говорить о королевской семье, особенно о Карле и Уильяме, так, как никто никогда не ожидал бы от другого члена семьи. Тогда книга Гарри "Запасной" была невероятным ударом и привела Уильяма в ярость из-за разглашения семейных тайн», — прокомментировал Ларкомб.

На этом фоне каждый выход семьи наследника престола превращается в продуманное пиар-событие. По мнению эксперта, пока «Гарри и Меган строят свою жизнь в Калифорнии, продавая свои истории за наличные и по самой высокой цене», Уэльские демонстрируют преданность долгу и традициям.

Новый образ Кейт Миддлтон и сплоченность семьи во время службы эксперты расценивают как молчаливый, но красноречивый ответ на все вызовы.

«Их новый объединенный фронт, усиленный светлым образом Кейт, — это не просто смена имиджа. Это заявление о том, что будущее монархии остается в надежных руках, а семейные узы и традиции важнее сиюминутных скандалов», — заключил королевский эксперт.

