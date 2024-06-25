73-летняя сестра Карла III Анна потеряла память после сотрясения мозга. Об этом сообщает mk.ru.

24 июня британские таблоиды сообщили об инциденте, связанном с сестрой короля Карла III Анной — журналисты не уточняли, что именно случилось с принцессой. Однако уже тогда сообщалось, что у нее диагностировали сотрясение мозга и легкие травмы.

Сейчас стало известно, что сестра Карла частично потеряла память после случившегося. Она не помнит обстоятельств произошедшего. Таблоиды предполагают, что наследница могла получить травмы, упав с лошади.

В настоящий момент Анна продолжает находиться под наблюдением врачей в больнице Саутмид в Бристоле.

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