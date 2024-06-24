«Обсуждал официальный визит»: раскрыто, зачем Карл III планирует поездку в США

Ведущий борьбу с онкологией король Великобритании Карл III планирует посетить США, чтобы навестить проживающего в Калифорнии сына принца Гарри и внуков Арчи и Лилибет.

«Карл III обсуждал официальный визит в США, который будет когда-то в будущем. Если он состоится, то монарх навестит своего младшего сына и внуков», — рассказал изданию The Mirror королевский эксперт Том Куинн.

При этом он подчеркнул, что сначала королю придется выполнить множество дел, чтобы эта поездка стала возможной. По этой причине пока неизвестно, сможет ли в итоге состояться визит Карла в США.

Ранее стало известно, что принц Гарри не оставляет попыток помириться с королевской семьей, отношения с которой были испорчены после выхода его скандальных мемуаров. Герцог Сассекский планирует приобрести в Великобритании дом, чтобы его могли навещать родственники и друзья. В Лас-Анджелес к принцу никто не приезжает.