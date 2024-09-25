68-летний Мэл Гибсон вышел в свет с дочкой от бывшей возлюбленной из России

68-летний актер Мэл Гибсон вышел в свет с дочкой от бывшей возлюбленной из России. Кадры с кинопремьеры были опубликованы в Сети.

За рубежом состоялась премьера фильма «Чудовищное лето», которую посетили многие звезды, в том числе и Мэл. Примечательно, что актер вышел в свет с 14-летней дочкой от пианистки Оксаны Григорьевой и 7-летней наследницей от писательницы Розалинды Росс.

Для выхода в свет актер выбрал синий пиджак, джинсы и кроссовки. Его дочь от россиянки отдала предпочтение более яркому образу, надев короткое красное платье и босоножки.

Известно, что у Мэла всего 9 детей. Старшие наследники родились в браке с Робин Мур, союз с которой распался в 2009 году. Через год актер объявил о романе с пианисткой из России.

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