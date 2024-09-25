Эмбер Херд впервые за долгое время появилась на публике с дочерью от сурмамы

Актриса Эмбер Херд впервые за долгое время появилась на публике с дочерью Уной Пейдж. Девочку родила суррогатная мама. Снимки папарацци публикует PageSix.

Бывшая жена Джонни Деппа вышла на прогулку с ребенком. На ней была длинная юбка бежевого цвета и голубая рубашка. Волосы звезда оставила распущенными. А на ее дочери был легкий сарафан и черный кардиган.

Уна родилась в 2021 году, когда Херд была без отношений. Несмотря на то, что личная жизнь актрисы не складывалась, она мечтала стать мамой. Чтобы это осуществить, она воспользовалась услугами суррогатной матери.

Напомним, что Эмбер на протяжении долгого времени судилась с бывшим мужем Джонни Деппом. Они поженились в 2015 году, но спустя год подали заявление на развод. Экс-супругам не удалось сохранить хорошие отношения. Они обвиняли друг друга в абьюзе, из-за чего карьера обоих оказалась под ударом. И Эмбер, и Джонни за время судов лишились больших проектов.

Ранее появилась информация, что Джонни Депп решил изменить внешность. Он захотел сделать подтяжку лица.