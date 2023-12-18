68-летний Брюс Уиллис впервые появился на публике после потери речевых навыков

68-летний актер Брюс Уиллис впервые появился на публике после потери речевых навыков. Об этом сообщает Telegram-канал Dark Voice.

68-летний актер уже несколько лет борется с деменцией. Известно, что болезнь прогрессирует, вот почему он отказался от публичной жизни и творческой деятельности. Родственники Брюса проводят с ним все время: они убеждены, что звезды «Крепкого орешка» может не стать в любой момент. Несмотря на тяжелое состояние, на днях артист вышел в свет.

Журналисты сфотографировали актера, находящегося в автомобиле. Брюс не стал скрываться от сотрудников СМИ и с удовольствием им позировал. На кадре Уиллис запечатлен с жестом приветствия. Для выхода в свет Брюс выбрал красную рубашку и черную кепку.

Ранее жена тяжелобольного Брюса Уиллиса показала новое фото актера в кругу семьи. Подробности смотрите в этой статье.

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