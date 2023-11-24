Жена тяжелобольного Брюса Уиллиса показала новое фото актера в кругу семьи

Супруга голливудского актера Брюса Уиллиса опубликовала новое фото, на котором оказались запечатлены все члены его семьи. Родные собрались вместе и к ним присоединилась бывшая жена знаменитости Деми Мур. Напомним, что близкие сплотились вокруг «крепкого орешка» из-за его неизлечимой болезни.

Несколько лет назад у Брюса диагностировали лобно-височную деменцию, и заболевание с каждым днем только прогрессирует. Известно, что у артиста постоянно меняется настроение, он уже не может самостоятельно читать, а также он практически полностью утратил вкус к жизни. Однако члены его семьи стараются не унывать и делать все, чтобы он был счастлив.

Так, родные Уиллиса собрались вместе ради празднования Дня благодарения. Несмотря на то, что супруга актера неоднократно признавалась, как ей тяжело, в этот день ей удалось немного отвлечься и насладиться торжеством. «Я невероятно счастлива оттого, что мне довелось прочувствовать такую любовь! Желаю всем счастливого Дня благодарения!» - отметила Эмма.