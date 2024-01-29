65-летняя актриса Мишель Пфайффер вышла в свет в бельевом топе. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на зарубежное издание Daily Mail.

В Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения наград Ассоциации экологических СМИ. Мероприятие посетили многие знаменитости. Не стала исключением и Мишель.

Для выхода в свет актриса выбрала наряд в стиле total white. Она отдала предпочтение белому брючному костюму и топу в бельевом стиле. Ее образ дополнили эффектные лодочки, серьги и черный клатч. Также Мишель сделала легкую укладку и нюдовый макияж.

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